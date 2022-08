Exhibitionist am Karlsruher Hauptbahnhof aufgetreten

Am Donnerstagnachmittag trat ein Exhibitionist am Karlsruher Hauptbahnhof. Die Polizeistreife nahm den Mann in Gewahrsam.

Ein 46 Jahre alter Mann trat am Donnerstagnachmittag am Vorplatz des Karlsruher Hauptbahnhofs als Exhibitionist auf.

Um 17.10 Uhr stellte ein geschädigter Anrufer den sich entblößenden Mann fest, teilte die Polizei mit. Dieser war gerade dabei bei geöffneter Hose an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.

Die entsandten Polizeistreifen nahmen den Mann umgehend in Gewahrsam. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde er in der Folge in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe sucht zu dem Vorfall weitere Geschädigte und Zeugen, die gebeten werden, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.