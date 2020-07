Experteneinschätzung zu Immobilienfinanzierung in der Corona-Krise.

Nicht nur der Alltag wurde und wird zum Teil vom Coronavirus bestimmt, auch die Finanzwelt spürt die Auswirkungen. Für Banken, die zum einen mit finanziellen Mitteln die Wirtschaft unterstützen und zum anderen Finanzdienstleistungen für Verbraucher anbieten, birgt die Lage besondere Herausforderungen. Die Sparkasse Karlsruhe hat sich bestens auf die Situation eingestellt und im Gespräch zeigt sich, dass sich die erworbene Kompetenz auch für den Kunden im besten Sinn.

Herr Iglesias, wie hat sich der Immobilienmarkt in der aktuellen Lage entwickelt und welche Lösungen bieten Sie mit dem ImmoCenter?

Iglesias: Die erste Zurückhaltung und Verunsicherung auf Grund des Lockdowns weichen langsam wieder aus dem Markt. Die Angebote haben eher weiter abgenommen. Die Anbieter von Wohnimmobilien rufen gleich hohe oder gar höhere Preise auf. Die Nachfrage ist im Augenblick noch verhalten, da sie die Orientierung sucht. Aus meiner Sicht bleiben die Preise derzeit stabil.

Bei Besichtigungen werden die Hygiene und Sicherheitsvorschriften geachtet. Es findet eine Vorqualifikation der Interessenten statt. Bei der Objektpräsentation werden Dienstleistungen wie virtuelle 360 Grad Rundgänge und Videobegehungen ins Programm aufgenommen. Somit schützen wir unsere Kunden und Mitarbeiter. Mit dem Angebot unseres Immo Talks, einem Experten Interview im Internet haben wir für unsere Kunden eine Plattform der Information geschaffen. Die Termine veröffentlichen wir in der Presse und auf unserer Homepage www.immotalk-ka.de. Neben den üblichen Beratungsmöglichkeiten bieten wir Videotelefonie über alle gängigen Plattformen oder auch virtuelle Beratungstermine an. Dabei kann der Kunde bequem von zu Hause aus Unterlagen anschauen und sich mit oder ohne Videoübertragung informieren lassen. Auf unserer Homepage sind eine Bewertungssoftware sowie diverse Ratgeber zu Fragen rund um die Immobilie im Einsatz. Diese können Sie sich gerne kostenfrei jederzeit runterladen.

Herr Dörrler, sowohl Käufer als auch Bauherren sind stark verunsichert. Welche Veränderungen sind am Markt spürbar und wie unterstützt die Sparkasse?

Dörrler: Ob eine Ungewissheit oder Zukunftsängste bei unseren Kunden spürbar sind, kann sicherlich nicht pauschal als Aussage getroffen werden. Dies hängt auch stark vom Arbeitgeber ab, bei welchen unsere Kunden beschäftigt sind. Ein Angestellter des öffentlichen Dienstes hat hier sicher weniger Zukunftsängste, als ein Beschäftigter im Gastronomiegewerbe, der Reisebranche oder in der Automobilindustrie, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Je nachdem kann hier schon von einer Unsicherheit gesprochen werden. Noch ist dies jedoch zu früh. Die Nachfrage ist nach wie vor auf einem hohen Niveau und unsere Sparkasse bietet immer maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden – auch in der aktuellen Situation. Das geschieht z.B. über Tilgungssausetzungen, Tilgungsreduzierungen oder auch mal über ein Tilgungsstreckungsdarlehen. Sie sehen, auch in schwierigen Zeiten halten wir mehrere Alternativlösungen für unsere Kunden bereit und lassen Sie nicht im Regen stehen. Vielmehr spannen wir den Schirm auf. Die mehrfache Auszeichnung für unsere Baufinanzierungsberatung „Beste Beratung in Deutschland“ von DIE WELT macht uns stolz, ist jedoch gleichzeitig Verpflichtung und Ansporn für die Zukunft. Als „Universalbank“ wollen wir unseren Kunden immer individuelle Lösungen anbieten. Auch hier unterscheiden wir uns stark von Direkt- oder Internetanbietern. Der Kunde ist König!

Herr Reiser, auf welchen Wegen können sich Kaufinteressenten in der heutigen Zeit beraten lassen?

Reiser: Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die die Sparkasse bietet. So ist die Beratung in der Sparkasse selber möglich, aber nach vorheriger Terminfindung natürlich auch beim Interessenten vor Ort zuhause. Diese Gespräche laufen alle unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen ab. Wer davon Abstand nimmt, kann sich auch ausführlichst telefonisch beraten lassen. In jedem Fall können stets auch Spezialisten der Sparkasse zugeschaltet werden, falls spezielle Fragestellungen auftauchen sollten. Die Verträge können nach erfolgreichen Gesprächen zur Zufriedenheit des Kunden dann einfach zugesandt werden.

Herr Schuh, wie kann man sich als Finanzierer in dieser schwierigen Zeit absichern?

Schuh: Nun, zunächst ist es wichtig, dass ein individuelles, auf Ihr spezielles Vorhaben zugeschnittenes Finanzierungskonzept ausgearbeitet wird. Hier wird Ihr persönlicher Berater bei der Sparkasse mögliche staatliche Fördermittel (KfW/L-Bank/Riester) berücksichtigen. Mindestens genauso wichtig ist aber auch, dass die daraus resultierenden Risiken – für die meisten unserer Kunden ist dies ein Lebensprojekt – entsprechend beleuchtet werden. Hier sind insbesondere das Zinsänderungsrisiko sowie die allgemeinen Lebensrisiken, die sich auf Ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auswirken können, zu nennen. Zur maßgeschneiderten Finanzierung gehört in aller Regel auch ein Absicherungspaket, mit dem Sie für die Wechselfälle des Lebens gewappnet sind. Bei Ihrem Sparkassenberater erhalten Sie hier eine für Sie individuell gestaltete Lösung aus einer Hand.

Termin vereinbaren? Finanzierungsanfragen oder die Frage nach einem Termin für ein Gespräch richten Sie gerne per E-Mail an: info@spk-ka.de