Fahrgast ist verärgert: Hat ein Straßenbahnfahrer in Karlsruhe den SOS-Knopf ignoriert?

Ein Fahrgast kritisiert die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Er sagt, er habe bei einer Rangelei in der Straßenbahn in Karlsruhe den SOS-Knopf gedrückt. Der Fahrer habe daraufhin nicht reagiert. Nun reagiert die AVG.

Ein Maskenverweigerer sitzt in der Straßenbahn, vermutlich betrunken. Er grölt wirres Zeug. Kurz vor 22 Uhr, zwischen dem Kronenplatz und dem Hauptbahnhof in Karlsruhe, eskaliert die Situation. Ein anderer Fahrgast hat genug, packt ihn am Kragen. Die Männer brüllen sich an.

So schildert ein BNN-Leser den Vorfall, den er am 14. Mai bei einer Bahnfahrt mit der Linie S1/S11 erlebt habe. Seinen Namen will der Mann nicht öffentlich nennen. Er gibt an, bei der Rangelei mehrfach den SOS-Knopf im Eingangsbereich der Bahn gedrückt zu haben.

„Trotzdem hat der Fahrer nicht reagiert“, kritisiert der Mann aus Ettlingen. Diese Erfahrung habe er „nicht zum ersten Mal gemacht.“ Nach einigen Minuten, berichtet er, habe sich die Situation beruhigt. Der Maskenverweigerer stieg aus. „Es hätte aber auch Schlimmeres passieren können“, sagt der Fahrgast. „Deshalb kann es nicht sein, dass vom Fahrer keine Reaktion kommt.“