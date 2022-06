Fahrkartenautomaten in Straßenbahnen in Karlsruhe aufgebrochen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Montag Geldkassetten aus zwei abgestellten Straßenbahnen in Karlsruhe entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag auf den Betriebshof West der Verkehrsbetriebe Karlsruhe gelangt und entwendete dort aus zwei abgestellten Straßenbahnen Geldkassetten mit Bargeld. Wie die Polizei mitteilte,

Ein sich auf dem Gelände befindender Mitarbeiter entdeckte gegen 0.30 Uhr einen maskierten Mann, welcher sich gerade an einem Fahrkartenautomat in einer Bahn zu schaffen machte. Hierdurch offensichtlich in seinem Tun gestört, ergriff der Einbrecher kurzer Hand die Flucht.

Hierzu übersprang er unter anderem einen Zaun und floh in Richtung Kleingartenanlage „Kastanienbaum“ davon. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei konnte der Flüchtige entkommen.

Der Unbekannte wird als circa 190 cm groß und schlank beschrieben. Er trug einen auffälligen blauen Kapuzenpullover, eine knielange kurze, helle Hose und zudem eine auffällige Maskierung (sogenannte „Scream“-Maske).

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier West unter der Telefonnummer (0 72 1) 66 63 61 1 zu melden.