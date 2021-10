Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe wurde ein 76-jähriger Fahrradfahrer von einem Autofahrer übersehen und schwer verletzt.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Brahmsstraße. Ein 19-jähriger Autofahrer war auf der Suche nach einem Parkplatz, als seine Sicht durch die Sonneneinstrahlung stark eingeschränkt war. Der Senior kam dem Autofahrer in Gegenrichtung entgegen und fuhr zunächst in der Fahrbahnmitte. Als er allerdings versuchte dem einparkendem Auto auszuweichen, blieb er am Fahrzeug hängen und stürzte. Der 76-Jährige wurde schwer verletzt.

Die Polizei bittet um Vorsicht

Das Polizeipräsidium Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang auf die in dieser Jahreszeit herrschenden Gefahren bei tiefstehender Sonne hin. Die Geschwindigkeit sollte bei Blendung sofort verringert werden. Um schlimme Folgen zu vermeiden gilt es, im Zweifel einen Gang herunterzuschalten und sehr vorsichtig weiterzufahren.