Fahrradfahrer gibt 53-Jähriger eine Ohrfeige in Karlsruhe

Ein Fahrradfahrer hat am Samstagmittag in der Innenstadt-West eine weitere Fahrradfahrerin geschlagen. Grund hierfür war eine Beschwerde der Frau über einen knappen Überholvorgang.

Nach Angaben der Polizei überholte der 46-jährige Fahrradfahrer die 53-jährige Fahrradfahrerin. Da das das Überholen sehr knapp war, beschwerte sich die Frau hierüber laut. Der angesprochene Radfahrer hielt daraufhin an, griff die Frau am Arm und schüttelte sie. Danach gab er ihr eine Ohrfeige.

Der Angreifer wurde in die Justizvollzugsanstalt Bruchsal verbracht.