Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Karlsruhe leicht verletzt

Autofahrerin übersieht Radfahrer in Karlsruhe und prallt mit ihm zusammen. Beide fahren weiter und erst später bemerkt der 32-Jährige seine Verletzung.

Ein 32-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.45 Uhr auf Höhe der Einmündung der Grünwinkler Straße in die Litzenhardtstraße in Karlsruhe leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, bog eine Autofahrerin von der Litzenhardtstraße in die Grünwinkler Straße ein und übersah hierbei vermutlich den auf der Grünwinkler Straße fahrenden Radfahrer.

Im Einmündungsbereich kollidierte das Auto mit dem Rad und der Mann fiel zu Boden. Nach einem kurzen Gespräch, in dem der Radfahrer sagte, dass er unverletzt sei, setzten beide ihre Fahrt fort.

Der Radfahrer meldete sich später bei der Polizei gab an, dass er nun doch verletzt sei. Die Autofahrerin fuhr einen größeren Pkw, ähnlich einem SUV mit einer Metallic Lackierung. Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.