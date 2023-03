Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß in Karlsruhe schwer verletzt

Eine 63-Jährige hat sich am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe schwere Verletzungen zugezogen. Ein 52-jähriger Autofahrer fuhr gegen 8.30 Uhr auf der Frontstraße in östliche Richtung, als er an der Kreuzung zur Graf-Eberstein-Straße aufgrund der Vorfahrtsregelung kurz anhielt.

Da die Kreuzung frei war, setzte er seine Fahrt geradeaus fort, teilte die Polizei mit. Die Radfahrerin fuhr zur gleichen Zeit auf dem Gehweg der Graf-Eberstein-Straße in südliche Richtung. Auch sie hielt kurz an, fuhr dann jedoch vor dem Autofahrer auf die Fahrbahn.

Die Frau stieß mit dem Auto zusammen und stürzte zu Boden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.