Bei einem Zusammenstoß mit einem Paketzusteller hat sich eine 34 Jahre alte Fahrradfahrerin am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Der Zulieferer hatte mit einem großen Paket die Fahrbahn überquert, dabei übersah er die nahende Radfahrerin.

Gegen 15.40 Uhr stellte ein 28 Jahre alter Paketzusteller seinen Lieferwagen entgegen der Fahrrichtung an den Fahrbahnrand in der Gebhardstraße in Karlsruhe. Als er das große Paket aus dem Heckbereich seines Ford Transits nahm, querte er ohne auf die Radlerin zu achten die Straße.

Hierbei kollidierte die Radfahrerin mit dem Paket und stürzte zu Boden. Beim Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein alarmierter Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. An ihrem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.