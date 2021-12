Fahrradklau mit Folgen: Bei einem Mann aus Karlsruhe wurden große Mengen Betäubungsmittel festgestellt

Ein vorausgegangener Fahrraddiebstahl hat am Mittwochabend in Karlsruhe zur Sicherstellung mehrerer Betäubungsmittel bei einem 54-Jährigen geführt.

Eine Zeugin hat am Mittwochabend gegen 22:30 in der Karlsruher Kaiserallee ihr im Juli entwendetes Fahrrad wieder erkannt und die Polizei verständigt. Wie die Polizei mitteilte, trafen sie einen 54-Jährigen bei dem Fahrrad an und führten eine Kontrolle durch.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten diverse Betäubungsmitten und eine größere Summe an Bargeld. In einer anschließende Wohnungsuntersuchung stellte die Polizei ebenfalls eine Schreckschusswaffe sicher. Nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 54-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.