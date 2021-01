Eine 86 Jahre alte Frau ist am Montagmittag in Karlsruhe Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Zwei bislang unbekannte Täter wendeten laut Polizeiangaben den sogenannten „Falscher Polizeibeamter-Trick“ bei der älteren Dame an und erbeuteten so 28.000 Euro.

Per Telefon kontaktierten die unbekannten Täter die 86 Jahre alte Frau und gaben sich so als Polizeibeamte aus. Anschließend teilten sie der Frau mit, dass es bei den „neuen“ 100 Euro-Scheinen erhebliche erhebliche Qualitätsmängel gebe.

Daher forderten sie die ältere Dame dazu auf, von ihrer Bank an zwei unterschiedlichen Filialen jeweils 14.000 Euro abzuheben. Als die Frau die geforderte Geldsumme bei sich hatte, riefen die vermeintlichen Beamten erneut an. Hierbei forderten sie die Rentnerin auf, ihren Schmuck zusammen zu suchen. Gegen Mitternacht kündigten sie einen Abholer für das Geld an. Wie gefordert übergab die 86-Jährige dem Mann das gesamte Geld sowie ihren Schmuck an der Wohnungstür.

Das Opfer beschreibt den mutmaßlichen Täter als etwa 185 cm groß. Gekleidet war der Unbekannte vermutlich mit einer grauen Arbeitshose mit dazugehöriger Jacke. Zudem trug er um Kopf und Gesicht ein dunkles Tuch.

Weitere Betrugsversuche in den letzten Tagen

In den vergangenen Tagen kam es zu weiteren Betrugsversuchen. Hierbei gaben sich die Täter als vermeintlicher Familienangehöriger aus, der Geld benötige, um einer Haft durch einen Autounfall zu entgehen. Erfolgreichen waren die Täter jedoch bei keinem der Versuche.