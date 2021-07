Die Pandemie wirkt wie ein Beschleuniger, heißt es. Manuel und Ute Käser haben erlebt, dass das keine Floskel ist. Das junge Ehepaar sitzt in seiner neuen Bleibe auf einer ausgeklappten Schlafcouch und rekapituliert die vergangenen Monate. „Es war ein Horrortrip“, sagt sie. „Es ist ein Teufelskreis“, sagt er. „Ich will jetzt spielen“, kräht fröhlich die kleine Emilly - eines ihrer fünf Kinder.

Die größten Probleme begannen im März. Damals verlor der gebürtige Karlsruher seine Arbeit als Busfahrer bei einem Reiseunternehmen. „Mein Disponent hat gesagt, wegen Corona geht es nicht anders.“

Die Abwärtsspirale setzte sich in Gang. Das Geld für die Miete eines Einfamilienhauses in Remchingen konnten sie nicht mehr aufbringen, der Vermieter verwies auf eigene Kredite. Es begann eine Odyssee zu Verwandten, zu Freunden. Am Ende saß die Familie auf der Straße. „Wir waren kurz davor die Kinder wegzugeben“, sagt Manuel Käser und blickt an die Decke der Flüchtlingsunterkunft, in der sie seit dem 1. Juli untergekommen sind.