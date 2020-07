Comeback in der C-Klasse

Fanszene lässt die Zweite Mannschaft des KSC wieder aufleben

In der neuen Saison feiert die zweite Mannschaft des Karlsruher SC in der untersten Spielklasse, der Kreisklasse C, ihr Comeback. Von einer Thekenmannschaft will der Sportdirektor Oliver Kreuzer trotz ihm bekannter Vorurteile nichts wissen.