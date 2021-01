Neue Aufgaben und Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie gehen am Landkreis Karlsruhe und seinem Haushalt 2021 nicht spurlos vorbei. Dennoch blicke man positiv in die Zukunft, heißt es beim Kreistag am Donnerstagnachmittag in Forst.

Rettungsschirme und Soforthilfen von Bund und Land haben im vergangenen Jahr etwa beim öffentlichen Personennahverkehr oder für die Ausstattung von Schulen ein wenig Luft verschafft. Das Gesamtvolumen des Haushalts für das Jahr 2021, den die Kreisräte jüngst einstimmig verabschiedeten, beläuft sich auf 557 Millionen Euro.

Knapp die Hälfte der Investitionssumme plant der Landkreis zugunsten seiner Schulen ein. Von den 27 Millionen Euro sind etwa 12,5 Millionen für deren Modernisierung, Sanierung und Digitalisierung vorgesehen: drei Millionen fließen beispielsweise in den zweiten Bauabschnitt am Beruflichen Bildungszentrum Ettlingen.

Zudem investiert der Landkreis erstmals mit einer größeren Summe von 4,3 Millionen in sein geplantes neues Dienstgebäude. Weitere 2,5 Millionen sind für den Straßenbau gedacht.

Einen kleinen Anteil an den Investitionen hat der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV): Rund eine Million gibt der Landkreis für Projekte zugunsten dessen Infrastruktur aus. Allerdings ist der ÖPNV eines der Corona-Sorgenkinder.

Das Vorjahr war durch drastisch sinkende Fahrgastzahlen geprägt. Die Erwartung des Kreises: Auch 2021 wird das Geld knapp. Fehlen die Einnahmen, müssen die Betriebskosten ausgeglichen werden. Der Anteil des Kreises daran liegt bereits bei 20 Millionen Euro.

Personal kostet 106 Millionen

Die Pandemie zwang den Landkreis auch dazu, eine Vielzahl neuer Stellen zu schaffen. Die meisten davon waren im Gesundheitsamt für die Verfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten notwendig. Lag das Budget für das Personal im Vorjahr noch bei 102 Millionen, steigt es nun auf 106 Millionen Euro beziehungsweise um 68 Stellen.

Doch nicht nur Corona steht auf der Agenda. Der Kreis stockt das Personal für das Bundesteilhabegesetz um fünf Stellen auf. Zusätzlich werden im Laufe des Jahres vier Stellen für die generalistische Pflegeausbildung sowie 11,5 im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe finanziert.

Im Gegensatz zu anderen Sozialbereichen geht der Personalaufwand beim Thema Asyl zurück. Die zentrale Aufgabe der Unterbringung von Flüchtlingen bleibt zwar und kostet noch rund 10,4 Millionen. Doch die finanzielle Belastung verbessert sich, nicht zuletzt auch durch den Verkauf des Standorts in Eggenstein-Leopoldshafen an das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Man profitiert vom sogenannten LEA-Prinzip und bekommt durch die Landeserstaufnahmestelle im Anschluss weniger Flüchtlinge zugewiesen. Mit 7,7 Millionen Euro belasten weitere Liegenschaften hierfür den Kreis. Das Land erstattet diese Kosten.

78 Millionen Euro Schulden

Nachdem der Landkreis seinen Schuldenberg in den vergangenen Jahren reduzieren konnte, bleibt er vorerst unverändert bei 78 Millionen Euro. Der Kreis muss zwar einen Kredit von 7,3 Millionen Euro aufnehmen. Dieser wird jedoch in gleichem Umfang getilgt. Fazit: Es kommen keine weiteren Schulden hinzu. Ein Ausblick in die Zukunft zeigt einen anderen Trend. Investitionen wie der Neubau des Landratsamtes könnten die Schuldensumme bis 2024 auf rund 205 Millionen anheben.

Stellt man die geplanten Investitionen 2021 und den Kredit sowie deren Deckungsbeiträge gegenüber, bleiben 23,2 Millionen Euro übrig, die finanziert werden müssen. Der Kreis nutzt sein Sparkonto. Im Umkehrschluss schrumpft die Liquidität auf voraussichtlich 43,4 Millionen Euro. Bis 2024 könnte sie auf 10,3 Millionen absinken.

Im Ergebnis rechnet der Kreis mit einem Verlust von 12,6 Millionen Euro. Er erwirtschaftet erstmals nicht den Überschuss, den er bräuchte, um seine Abschreibungen zu begleichen.

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis ist zwar um 4,4 Prozent gestiegen. Berechnet wird diese aber auf Grundlage des Jahres 2019, also noch vor der Corona-Krise. Für 2021 plant der Landkreis bereits mit einem Rückgang der Steuereinnahmen von etwa 8,9 Millionen und damit auch einem Verlust der Steuerkraft der Kommunen.

Um diese zu entlasten, haben sich CDU, Freie Wähler, SPD und FDP schon jetzt dafür stark gemacht, die Kreisumlage zu senken. Ursprünglich hätte diese mit 30 Prozent wie im Vorjahr gleich bleiben sollen. Inzwischen ist sie auf 28,5 Prozent reduziert. Das spült insgesamt 200,4 Millionen Euro in die Kreiskasse.