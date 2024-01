Die Narren sind los: In der Hochphase der fünften Jahreszeit wird Fastnacht, Fasching, Fasnet oder Karneval auf den Straßen gefeiert. In vielen Orten rund um Bruchsal, Karlsruhe, Pforzheim oder Achern ziehen Narrenzünfte und Faschingsgruppen gut gelaunt durch die Straßen. Oft gehen die regional unterschiedlichen Bräuche auf jahrhundertealte Traditionen zurück.

In weiten Teilen Baden-Württembergs wird die schwäbisch-alemannische Fastnacht gefeiert – etwa im Schwarzwald, am Bodensee und in Südbaden. Hier ziehen zu den Umzügen mit Holzmasken maskierte Hästräger und Guggenmusiker durch die Straßen.

In Teilen Nordbadens, also rund um Karlsruhe und Mannheim sowie in der Pfalz, ist dagegen der Einfluss des rheinischen Karnevals zu sehen. Beim Karlsruher Fastnachtsumzug am Fastnachtsdienstag ziehen die Elferräte auf geschmückten Wagen durch die Stadt.

Diese Fastnachts- und Faschingsumzüge finden morgen oder am kommenden Wochenende statt

Wo ist in meiner Nähe ein Fastnachtsumzug? Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen einen Überblick in einer interaktiven Karte.

Ein Umzug fehlt oder Sie haben einen Fehler entdeckt? Wir haben alle Angaben doppelt und dreifach geprüft, trotzdem können wir fehlerhafte Angaben in unserer Übersicht nicht ausschließen. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Oder sind Sie der Ansicht, dass ein Umzug in der Übersicht fehlt? Dann geben Sie uns bitte über das Narrenfahrplan-Kontaktformular einen Hinweis. Wir werden Ihren Hinweis entsprechend prüfen und uns bemühen, gemeldete Fehler zeitnah zu korrigieren. Bitte beachten Sie aber, dass unser Überblick keine vollständige Abbildung aller Fastnachtsveranstaltungen leisten kann. Wir konzentrieren unsere Auswahl daher auf Straßenumzüge.

Unsere Karte bietet einen Überblick zu mehr als 60 Tag- und Nachtumzügen in der Region. Wir zeigen Ihnen tagesaktuell, welcher Fastnachts- oder Faschingsumzug morgen stattfindet. Diese Umzüge sind mit blauen Masken gekennzeichnet. Sehen Sie graue Masken, dann haben Sie diesen Umzug entweder verpasst – oder Sie müssen sich bis zum Start noch etwas gedulden.

Mit einem Klick auf „Am kommenden Wochenende“ zeigen wir Ihnen, wo am nächsten Wochenende Hästräger und Musiker marschieren oder Faschingswagen rollen.

Mit einem Klick auf das Plus- bzw. Minus-Symbol aktivieren Sie die praktische Zoom-Funktion. Damit finden Sie Ihren favorisierten Umzug auf unserer Karte noch leichter.

Fastnachts-Fahrplan: Diese Umzüge finden demnächst statt

Die Vorfreude auf das närrische Treiben in den Straßen steigt: Rund um Schmutzigen Donnerstag und Rosenmontag erreicht die Straßenfastnacht ihren Höhepunkt. Endlich kann wieder ausgelassen gefeiert werden.

Wo sind demnächst die Narren los? Hier geben wir Ihnen einen Überblick zu Umzügen, die in den nächsten fünf Tagen stattfinden.

Wann ist Rosenmontag oder Schmutziger Donnerstag 2024? Fastnachtstermine im Überblick

Die Fastnachts-, Faschings- und Karnevalszeit orientiert sich immer an Ostersonntag. Denn am Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit bis Ostern. Genau genommen sind es von Aschermittwoch bis Ostersonntag allerdings 46 Tage: Die Sonntage werden nämlich nicht mitgezählt. Aschermittwoch 2024 fällt somit auf den 14. Februar.

Die Woche davor gilt als Hochphase der fünften Jahreszeit: Sie beginnt mit dem Schmutzigen oder Schmotzigen Donnerstag (auch Weiberfastnacht genannt) am 8. Februar 2024. Rosenmontag ist am 12. Februar 2024. Mit regional unterschiedlichen Traditionen endet die närrische Zeit am Fastnachtsdienstag (13. Februar 2024).

Erste Umzüge in der Region gibt es allerdings auch schon früher. Eine Auswahl größerer Fastnachtsumzüge im Überblick: