Noch sitzt der kleine Steinkauz entspannt in der Mittagssonne auf dem Ast eines Apfelbaums. In wenigen Tagen aber wird die Eule ihr Zuhause in der geschützten Voliere beim Verein für Vogel- und Naturschutz Dettenheim gegen die freie Natur tauschen – gemeinsam mit sieben weiteren Artgenossen, die alle erst ein paar Monate alt sind.

Für die „Interessengemeinschaft Steinkauz Mittlerer Oberrhein” ist das Tier aber nur ein Symbol für ein viel weitreichenderes Anliegen. Denn der Apfelbaum im Gehege ist kein Zufall: „Die Streuobstwiese gilt als natürlicher Lebensraum für den Steinkauz. Wollen wir Arten wie ihn schützen, müssen wir bei den grundlegenden Dingen anfangen”, erklärt Hermann Geyer, der Vereinsvorsitzende.

Deutlich weniger Vögel fliegen in der Region

„Als Jugendlicher habe ich noch eine Vielzahl an Vögeln in der Heimat beobachten können”, erinnert sich Geyer. „Sie sind überall herumgeflogen.” Wenn man das erlebt habe, schmerze der Verlust dieser Arten besonders.