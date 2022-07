Was gibt’s beim „Fest“ in Karlsruhe gegen die Hitze?

Das Berliner Duo 2raumwohnung wusste schon 2005, wie „Das Fest“ sich entwickeln würde. „36 Grad und es wird noch heißer“, sang Annette Humpe damals vor einem Publikum, das ähnlich schwitzte wie 17 Jahre später die Besucher am „Fest“-Freitag 2022.

Aber beim „Fest“ gibt’s ja nicht nur strahlenden Sonnenschein, sondern auch die eine oder andere Option zur Abkühlung.

Drei davon stellen wir hier kurz vor.

Vegane Fruchtsmoothies

Bier am Spätnachmittag in der knallenden Hitze ist vielleicht nicht die beste Idee. Immer nur Wasser ist langweilig (und auch dafür muss man mitunter anstehen).

Warum sich also nicht mal einen Smoothie gönnen? Das geht auf dem „Fest“ natürlich auch. Zum Beispiel beim „Smoothie Spot“, dessen Anbieter aus Freiburg angereist sind, um den„Fest“-Gängern eine flüssige Abkühlung zu ermöglichen.

Bei den Sorgen gibt es offenbar klare Vorlieben. Jedenfalls erzählt Marie hinter dem Tresen: „Die Erwachsenen mögen am liebsten Himbeere und Blaubeere, die Kinder am liebsten Erdbeere und Schoko.“ Lecker klingt alles.

Ein schnelles Bier

Doch kein Obst, sondern lieber eine Hopfen-Kaltschale? Das ist beim „Fest“ das kleinste Problem. Vielleicht mal abgesehen vom Gedränge während eines Top-Act-Auftritts kommt man eigentlich überall recht flott an einen Gerstensaft.

Am schnellsten aber fließt er am Hügel: Im Bierzelt beim Mischpult kommt der „BeerJet“ zum Einsatz: eine in Österreich erfundene Zapfmaschine, die sechs Bier gleichzeitig in sage und schreibe sieben Sekunden zapft. Da reichen sogar die sehr kurzen Ansagepausen von Seeed zum Bierholen.

Einmal kurz abtauchen

Das ist unbestritten die schönste Möglichkeit, sich abzukühlen: mal schnell ins Wasser und sich erfrischen. Solange die „Fest“-Macher nicht auch noch einen Pool in den Hügelbereich bauen, bleibt dies allerdings den kleineren Besucherinnen und Besuchern vorbehalten:

Auf dem Aktivspielplatz der „Mobis“ (Mobile Spielaktion) lädt das Team des Stadtjugendausschusses wieder ein zum Basteln, Toben - und Plantschen. Wer will da nicht noch mal sieben sein?