Gedruckte Version am Samstag

"Fest-Magazin" ist online

"Fest-Magazin" ab sofort online und am Samstag als Beilage in den BNN. Das Magazin stimmt die Menschen in der Region gemeinsam mit dem "Vor-Fest" auf "Das Fest", eine der größten Veranstaltungen Karlsruhes, vom 20. bis 22. Juli in der Günther-Klotz-Anlage ein.