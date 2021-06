Endlich wieder Musik fühlen. Das war Absicht des Festivals „Karlsruhe klingt – music to go“ mitten in der Stadt. Und die Menschen fühlten, was ihnen gefehlt hat. Studierende der Hochschule für Musik erzählen vom Gänsehaut-Effekt, Kulturfreunde von ihrer Hoffnung auf mehr.

Wie eine Stadt klingt? Das Karlsruher Musikfestival jedenfalls hörte sich an diesem Samstag unter dem Titel „Karlsruhe klingt“ nach mehr Freiheit, Unbeschwertheit und Kulturgenuss in Gemeinschaft an. Fast alle Kulturbegeisterten haben an diesem Tag eine Geschichte zu erzählen – vom Leben fast ohne Konzerte und Musik zum Anfassen.

Kulturelle Eindrücke sammeln, wir brauchen das alle. Alexandra Ey, Musikliebhaberin aus Karlsruhe

Die Karlsruher Innenstadt erlebte bei angenehmem Wetter und gelockerten Bedingungen dank der Darbietungen von mehr als 100 Studierenden und Dozenten der Hochschule für Musik ein fast hörbares Aufatmen.