Festnahme trotz Clusterhandy: Polizei verhaftet Drogendealer in Karlsruhe

20 Kilogramm Amphetamin, sechs Kilogramm Marihuana und 800 Gramm Kokain stellten Beamte am Montag in Karlsruhe sicher. Der Fund geht auf intensive Ermittlungen zurück.

Die Polizei hat am Montagnachmittag nach vorangegangenen Ermittlungen einen 33-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler in Karlsruhe vorläufig festgenommen. Der Mann befindet sich nun wegen des Verdachts des bandenmäßigen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

Der 33-Jährige versuchte seine Identität und seine Taten mithilfe vermeintlich abhörsicherer Krypto-Handys zu verschleiern. Trotz seiner Bemühungen rückte der Tatverdächtige durch umfangreiche Ermittlungen in den Fokus der Beamten des Drogenderzernats.

Bei der Festnahme am Montag stellte die Polizei knapp 20 Kilogramm Amphetamin, sechs Kilogramm Marihuana, 800 Gramm Kokain sowie mehrere Tausend Euro Bargeld sicher. Der mutmaßliche Drogenhändler leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte hierdurch einen Beamten.