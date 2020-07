Samstagabend bei "Das Fest"

"Fettes Brot" ist verliebt in den "Mount Klotz"

Das Hip-Hop-Trio "Fettes Brot" brachte die Zuschauer bei "Das Fest" zum toben. Die Gruppe kündigte an, am Sonntag mit den PxP All Stars nochmals beim Festival aufzutreten. Wir haben vor und während dem Konzert die Party-Stimmung im Publikum für euch eingefangen.