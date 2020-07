Technischer Defekt

Feuer bei EnBW in Karlsruhe

Beim Energieversorger EnBW in der Karlsruher Oststadt ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei gegenüber BNN.de bestätigte, geriet ein gelagerter Akku in einem Werkstattsgebäude in Brand. Gemeldet wurde das Feuer um 22.42 Uhr.