Erst nach dem Feuerdrama kommt der Zoo-Ausbau in Karlsruhe voran

„Schmusen mit wolligen Schafen und Miniponys“ – so lautet im am 19. September 2011 eine Schlagzeile in den Badischen Neuesten Nachrichten. Möglich ist dies im neuen Streichelgehege des Karlsruher Zoos, das am Eröffnungstag Hunderte von Besuchern lockt.

Auch Ziegen, Wollschweine, Zwergesel, Alpakas, Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen bewohnen die Anlage, die vor allem bei kleinen Zoobesuchern beliebt ist.

Entstanden ist sie allerdings aus einem Unglück: In der Nacht zum 13. November 2010 stehen die Ställe des alten Streichelzoos bei der Stadtgartenbrücke in Flammen.

26 Haustiere sterben – Ponys, Alpakas, Schafe, Esel und Ziegen. Das Feuer greift auch aufs angrenzende Dickhäuterhaus über.

Die Feuerwehr will die Pfleger nicht mehr ins Haus lassen

Zooinspektor Sebastian Stritt gehört damals zum Team des Elefantenreviers und wird in der Nacht alarmiert. Er wohnt in der Südstadt, riecht das Feuer bereits, als er aus dem Haus tritt und sieht den Feuerschein schon von Weitem.

Noch vor Augen hat er, wie Revierleiter Robert Scholz und Betriebsmeister Uwe Spranger heftig mit den Brandbekämpfern diskutieren, die niemanden mehr ins Haus lassen wollen. Klar ist, dass der übliche Zugang nicht mehr genutzt werden kann.

Über das große Tor zur Außenanlage gelangen Stritt, Scholz und ihr Kollege Marius Kienzle schließlich ins Dickhäuterhaus.

Die Elefanten werden gerade noch gerettet

Obwohl Jenny, Ilona, Rani und Shanti im Funkenregen stehen, große Hitze herrscht und brennende Teile der Holzverkleidung nach unten fallen, sind die Elefanten nicht besonders aufgeregt.

„Sie haben sich für uns eher ein bisschen zu entspannt in Bewegung gesetzt“, bekennt Stritt, der „voll mit Adrenalin“ ist und erst später richtig begreift, was da passiert.

Die Pfleger können die Elefantenkühe nach draußen führten; der damals praktizierte direkte Umgang mit den Tieren macht es möglich. Zu tun haben sie dann, die Elefanten auf Abstand zu halten. „Vor allem die neugierige Jenny wollte immer wieder zum Haus, selbst als die Löscharbeiten noch im Gange waren“, erinnert sich Stritt.

Gar nicht nach draußen wollen die Flusspferde, sondern tauchen ab. Schließlich ist Nacht, noch dazu später Herbst – es ist Wochen her, dass sie auf ihrer Außenanlage waren. Erst als aus ihren Becken das Wasser abgelassen wird, bequemen sich die Schwergewichte ins Freie. Die 70 Zwergflamingos hingegen sind ruckzuck draußen.

Vor allem die neugierige Elefantenkuh Jenny wollte immer wieder zum Haus, selbst als die Löscharbeiten noch im Gange waren. Sebastian Stritt, ehemaliger Elefantenpfleger

Wie seine Kollegen wird Sebastian Stritt nach der Rettungsaktion untersucht, ob er nicht zu viel Rauchgas eingeatmet hat. „Wir waren körperlich okay“, sagt er. Aber er bekommt noch Jahre später eine Gänsehaut, wenn er eine Feuerwehrsirene hört.

Der Zustand der Elefanten ist kritisch

Kritisch ist der Zustand der Elefanten. Monatelang werden sie behandelt, mehrfach täglich werden ihre Wunden desinfiziert, kiloweise Salbe aufgetragen, Antibiotika verabreicht. Die Menschen nehmen großen Anteil, fragen immer wieder nach. Und sie trauern um die zu Tode gekommenen Haustiere wie die beiden kleinen Alpakas und das Pony Rambo, das auch den Pflegern ans Herz gewachsen war.

Nach dem Brand rollt eine Spendenwelle

Nach dem Brand setzt eine Spendenwelle ein. „Ein Kind hat schon am Tag danach sein Sparschwein im Zoo abgegeben“, erinnert sich Gisela Fischer, die Vorsitzende der Zoofreunde.

Der Verein richtet ein Spendenkonto ein, und in den nächsten Monaten wird ihr Ehrenamt zum Vollzeit-Job, erzählen Fischer und ihre Mitstreiterinnen Ilse Wadle und Renate Menzel.

Schulklassen engagieren sich ebenso wie Banken, Sachspenden gibt es, Benefizveranstaltungen von Kulturschaffenden und Sportlern. Überall in der Region nehmen die Zoofreunde Spenden entgegen und zeigen Flagge für den Zoo.

Streit um die Finanzierung des Exotenhauses

Dessen Zukunft ist schon vor dem Brand Thema: Immer wieder stocken Modernisierungsmaßnahmen, und um den Umbau des stillgelegten Tullabades zum Exotenhaus gibt es politischen Streit ums Geld.

„Die große Anteilnahme nach dem Brand zeigte dann deutlich, wie wichtig den Menschen der Zoo ist“, resümiert Fischer.

Öffentlicher Druck beschleunigt den Neubau

860.000 Euro kommen zusammen und fließen in den neuen Streichelzoo. Für den gibt es weitgehend fertige Pläne – schnell umgesetzt werden sie aber nur, weil nun öffentlicher Druck da ist. Ende März 2011 geht ein Provisorium mit je drei Zwergschäfchen und Mini-Ponys in Betrieb.

Am 13. Mai gibt es den ersten Spatenstich für den neuen Streichelzoo vor der Schwarzwaldhalle. Es ist eine Punktlandung: Der Pfinztaler Unternehmer Peter Krcmar hat seine 100.000-Euro-Spende mit der Bedingung verknüpft, dass spätestens ein halbes Jahr nach dem Brand mit dem Bau begonnen wird.

Die große Anteilnahme nach dem Brand zeigte deutlich, wie wichtig den Menschen der Zoo ist. Gisela Fischer, Vorsitzende der Zoofreunde

„Der Brand war furchtbar“, sagt Zoodirektor Matthias Reinschmidt. „Aber was danach passierte – der neue Streichelzoo an anderer Stelle und der 2013 fertiggestellte Anbau ans Elefantenhaus – ist ein unheimlicher Gewinn für die Tiere und auch für die Besucher.“

Seit 2015 leitet Reinschmidt den Zoos und engagiert sich für dessen kontinuierliche Fortentwicklung. Die Altersresidenz für Asiatische Elefantenkühe, die Australien-Anlage mit Kontaktgehege, die neue Afrikasavanne sowie die Katta-Insel sind einige der Bausteine.

Die Brandursache bleibt unklar

Die Ursache des Zoobrandes wird nie abschließend geklärt, ein technischer Defekt in der Lichtanlage gilt als möglich. Ermittelt wird auch wegen fahrlässiger Brandstiftung, ein konkreter Täter aber nicht gefunden.

Der Staatsanwaltschaft legen die Ermittler eine Anzeige gegen Unbekannt vor.