Unfall am Freitagmorgen in Karlsruhe: An der Kreuzung Willy-Brandt-Allee/Adenauerring kollidierten ein Feuerwehrfahrzeug und ein Pkw.

An der Kreuzung Willy-Brand-Alle/Adenauerring hat sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Polizeisprecher bestätigte auf BNN-Anfrage, dass ein Fahrzeug der Feuerwehr sowie ein Pkw in den Unfall verwickelt sind.

Feuerwehr in Unfall verwickelt: Keine Verletzten, aber viele Trümmer

Die Polizei sei gegen 9.15 Uhr zu dem Unfall gerufen worden. Nach ersten Angaben gibt es keine Verletzten, allerdings ein größeres Trümmerfeld an der Kreuzung. Die Unfallaufnahme läuft aktuell. Das Löschfahrzeug sei zum Unfallzeitpunkt mit Sondersignal zu einem Einsatz in Neureut unterwegs gewesen, wie eine Feuerwehrsprecherin auf Nachfrage erklärte. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Pkw gekommen.

Beide Fahrzeuge sind bei dem Einsatz beschädigt worden. Trotz des Unfalls habe der Einsatz in Neureut problemlos abgewickelt werden können, erklärte die Feuerwehrsprecherin. Das beschädigte Feuerwehrfahrzeug sei zur Reparatur in eine Werkstatt gebracht worden. Dafür sei nun ein Ersatzfahrzeug in Bereitschaft versetzt worden, um anstehende Einsätze abzudecken.