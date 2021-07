Feuerwehr im Einsatz

Rauch in ehemaliger Wäscherei in der Karlsruher Ritterstraße – 21 Verletzte

In einer ehemaligen Textilreinigung in der Karlsruher Ritterstraße hat sich am Dienstagvormittag starker Rauch entwickelt. Auslöser war die Demontage einer Waschmaschine. 21 Menschen wurden verletzt.