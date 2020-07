Rauch in der Amalienstraße

Wohnung brennt: Feuerwehreinsatz in Innenstadt von Karlsruhe

Am Sonntagmittag hat ein Wohnungsbrand in der Karlsruher Innenstadt einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude in der Amalienstraße. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten. Die Ursache ist noch unklar.