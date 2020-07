Feuerwehreinsatz

Kellerbrand in Karlsruhe: Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen

Am Montag wurde die Feuerwehr wegen eines Kellerbrandes in die Welfenstraße in Karlsruhe gerufen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Wie die Polizei auf Anfrage berichtete, hat nun jedoch die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.