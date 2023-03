Feuerwehreinsatz: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Karlsruhe

Am Dienstagabend ist in einem Keller in Karlsruhe ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bernsteinstraße ist am Dienstagabend glimpflich abgelaufen. Trotz starker Rauchentwicklung verletzte sich niemand, teilte die Polizei mit.

Gegen 19.30 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Keller wahrgenommen und die Feuerwehr benachrichtigt. Diese erkannte schnell den Brand und löschte das Feuer.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Rauch durch einen in Brand geratenen Fahrradreifen in einem Kellerabteil. Alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben, eine Evakuierung war nicht nötig. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 550 Euro.