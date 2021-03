Auf eine über 100-jährige Historie kann das in der Printzstraße 11 ansässige Familienunternehmen Ehlgötz zurückblicken, das als Komplettanbieter und Ansprechpartner für energieeffiziente Druckluftsysteme fungiert. „Die Geschäftsbereiche in denen wir tätig sind, reichen von der Automobil- und Medizintechnik bis hin zur Chemie- und Nahrungsmittelindustrie. Unser Firmenportfolio umfasst dabei die Themengebiete Druckluft, Niederdruck, Hochdruck, Atemluft, Vakuum, Blasluft und Motorentechnik“, erläutert Geschäftsführer Thorsten Ehlgötz, der den Betrieb äußerst erfolgreich in vierter Generation leitet.

Der stetige Blick nach vorne ist unerlässlich

„Trotz Corona stehen wir auf gesunden Beinen. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass wir immer ganz genau wissen, was sich auf dem immer schwieriger werdenden Markt gerade tut. Nicht zuletzt sind wir das auch unseren rund 60 Mitarbeitern und deren Familien schuldig, für die wir eine Verantwortung tragen“, erläutert Thorsten Ehlgötz. Gerade in Zeiten wie diesen sei es wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern stets nach vorne zu schauen.

Mit Blick auf die Pandemie findet der gelernte Maschinenbaumeister der seit 1999 für die CDU im Karlsruher Gemeinderat tätig ist, klare Worte in Richtung Berlin: „Wie die Regierung mit der Krise umgeht, ist nahezu unerträglich und absolut enttäuschend. In etlichen Bereichen sieht es ganz düster aus – allen voran in der Autozuliefererbranche.

Emissionswerte haben für ein Umdenken gesorgt

Ein weiteres wichtiges Thema neben der wirtschaftlichen Situation stellt für Thorsten Ehlgötz die Umwelt dar. Hinsichtlich der Emissionswerte habe in punkto Dieselkompressoren ein klares Umdenken stattgefunden, weshalb sein Unternehmen bereits in Elektrokompressoren des bayrischen Herstellers Kaeser investiert und sich damit bestens für die Zukunft aufgestellt hat. „Zum Einsatz kommen diese vor allem bei Großbaustellen wie beispielsweise dem Rastatter Tunnel“, sagt Ehlgötz, dessen Elektrokompressoren derzeit auch an der Ostseeküste benötigt werden, wo mit Druckluft Tunnelvortriebsmaschinen angetrieben werden müssen.

Die kompakten Abmessungen der umweltfreundlichen, leistungsstarken und effizienten Elektrokompressoren ermöglichen auch bei beengten Platzverhältnissen eine Aufstellung. Ebenso einfach ist der Lkw-Transport. Die Anwendungsgebiete reichen von einem temporären Einsatz als Ergänzung der vorhandenen Druckluftstation in der Industrie bis zu einer permanenten Außenaufstellung. „Der emissionsfreie Elektroantrieb ist besonders umweltfreundlich. Die serienmäßig geschlossene Bodenwanne mit Reinigungsöffnungen fängt bei Bedarf Flüssigkeiten sofort auf, um keine Bodenverunreinigungen entstehen zu lassen“, so Thorsten Ehlgötz.