Zu den traditionsreichsten Unternehmen im Großraum Karlsruhe zählt die in der Printzstraße 11 ansässige Firma Ehlgötz, die mittlerweile auf eine über 100-jährige Historie zurückblicken kann.

Einen bundesweit hervorragenden Ruf hat sich der Familienbetrieb Ehlgötz als Komplettanbieter und Ansprechpartner für energieeffiziente Druckluftsysteme gemacht.

Breit gefächertes Firmenportfolio

„Die Geschäftsbereiche in denen wir tätig sind, reichen von der Automobil- und Medizintechnik bis hin zur Chemie- und Nahrungsmittelindustrie. Unser Firmenportfolio umfasst dabei die Themengebiete Druckluft, Niederdruck, Hochdruck, Atemluft, Vakuum, Blasluft und Motorentechnik“, erläutert Geschäftsführer Thorsten Ehlgötz, der den Betrieb in vierter Generation leitet.

„Trotz Corona steht wir auf absolut gesunden Beinen. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass wir immer ganz genau wissen, was sich auf dem immer schwieriger werdenden Markt gerade tut. Nicht zuletzt sind wir das auch unseren rund 60 Mitarbeitern und deren Familien schuldig, für die wir eine Verantwortung tragen“, sagt Geschäftsführer Manfred Hummel. Gerade in Zeiten wie diesen sei es wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern stets nach vorne zu schauen.

Für die Zukunft bestens aufgestellt

Auf die Pandemie angesprochen, findet Thorsten Ehlgötz klare Worte in Richtung Berlin: „Wie die Regierung mit der Krise umgegangen ist, beziehungsweise umgeht, ist nahezu unerträglich und sehr enttäuschend. In etlichen Bereichen sieht es ganz düster aus. Ein Negativbeispiel von vielen ist die Autozuliefererbranche.“

Ein weiteres wichtiges Thema neben der wirtschaftlichen Situation stellt für Thorsten Ehlgötz die Umwelt dar. Hinsichtlich der Emissionswerte habe in punkto Dieselkompressoren ein klares Umdenken stattgefunden, weshalb sein Unternehmen bereits in Elektrokompressoren des bayrischen Herstellers Kaeser investiert und sich damit bestens für die Zukunft aufgestellt hat.