Die letzten Pinheads: Sterben die Flipperautomaten aus?

Jürgen Reichling vom Karlsruher Verein RetroGames ist seit 40 Jahren dem Flippern verfallen. Er spielt sogar in der Flipperliga. Doch das Flippern hat ein Nachwuchsproblem. Rollt schon bald die letzte Stahlkugel?

Flipper. Ist das nicht dieser Delfin aus einer Fernsehserie? Ja, schon. Aber hier geht es um Maschinen, die wie eine Lichtorgel blinken und blitzen. Die mit schrillen Tönen den Spieler treiben. Die rasseln und rattern, die klingeln und zwitschern. Deren Flipper klacken und Zugfedern „tschacken“. Deren Stahlkugeln glitzern. Deren Kopfteile Zahlendisplays und farbenprächtige Bilder spärlich bekleideter Pin-up-Girls oder Horror- und Fantasy-Motive prägen. Kurzum, es geht um das Spielen an Flipperautomaten.

An Geräten, bei denen es eigentlich - bis auf Freispiele - nicht richtig was zu gewinnen gibt. Bei denen nur die Niederlage so lange wie möglich hinausgezögert werden kann. Dennoch üben die Flipper auch heute noch ihre Magie auf beinahe jeden Mann über 50 aus. Aber auch Frauen soll gelegentlich das Flipperfieber ereilt haben. Die bunten Kisten, die auf Englisch Pinball Machines heißen, gehörten früher zum Standardinventar von Kneipen und düsteren Spielhöllen.

Mittlerweile haben sie sich aus dem öffentlichen Raum zurückgezogen, stehen überwiegend bei Privatsammlern und in Vereinshallen. Und die „Pinheads“, wie die begeisterten Flipperspieler liebevoll genannt werden, kommen in die Jahre. Nachwuchs ist Mangelware.