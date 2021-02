Bei der Antwort auf die Frage, ob er in seinem Traumberuf arbeite, muss Florian Geldner keine Sekunde überlegen: „Absolut“, sagt er. „Ich wollte schon immer Feuerwehrmann werden und nichts anderes!“

Seit fünfeinhalb Jahren ist er nun schon Leiter der Branddirektion Karlsruhe und damit auch Kommandant der Berufs- und der 16 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr in der Fächerstadt. Als der Gemeinderat ihn im Juni 2015 in dieses verantwortungsvolle Amt wählte, war er gerade mal 33 Jahre alt.

„Ich war schon immer und überall einer der Jüngsten“, sagt Geldner, der auch die Schule und sein Bauingenieur-Studium im Eiltempo durchlief. „Bauingenieur wurde ich für den Fall, dass es mit der Feuerwehr aus irgendwelchen Gründen nicht klappen sollte.“ Ein Jahr arbeitete er sogar in diesem Beruf, bevor er 2010 zur Karlsruher Berufsfeuerwehr wechselte.

Als Leiter der Branddirektion ist Geldner auch Chef der Katastrophenschutzbehörde und als solcher musste er sich im vergangenen Jahr sehr viel mit dem Thema Corona befassen. „Wir sind seit einem Jahr fürs Krisenmanagement der Pandemie zuständig“, sagt der vierfache Vater.

Unter anderem habe man die Impfzentren aufgebaut und viele Masken beschafft. „Die Schwerpunkte unserer Arbeit haben sich dadurch schon verschoben.“

Geändert hat sich auch viel für die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr. Wegen der strengen Hygieneregeln trifft man sich nur noch in kleinen Einheiten und bei den Freiwilligen Feuerwehren mussten nicht nur monatelang alle Übungen ausfallen, sondern auch alle Freizeitveranstaltungen.

„Gerade bei den Freiwilligen spielt die Kameradschaft aber eine große Rolle“, weiß Geldner, der einst als 13-Jähriger in die Jugendfeuerwehr seines damaligen Wohnorts Marbach am Neckar eintrat.

Während Polizei und Sanitäter oder Notärzte zuletzt immer häufiger Angriffe auf Rettungskräfte beklagten, bleibt die Feuerwehr laut Geldner davon noch weitgehend verschont. Nur „in geringem Umfang“ könne man feststellen, dass der Ton grober und respektloser werde.

„Und wenn es dann mal einen Zwischenfall gibt, bin ich jedes Mal schockiert.“ Wie damals, als ein Zeitgenosse die Stoßstange eines im Einsatz befindlichen Feuerwehrautos wegtrat. „Wir haben nun mal große Fahrzeuge und da müssen wir manchmal auch so halten, dass andere behindert werden.“

Insgesamt aber, so freut sich Geldner, sei die Feuerwehr außerordentlich beliebt bei den Menschen. „Wir sind die Guten und wir kommen, um zu helfen.“ Nicht umsonst sei die Feuerwehr bei vielen Umfragen seit Jahren unangefochtener Spitzenreiter, wenn es um die „angesehensten Berufe“ geht.

Wer heute in den mittleren Dienst der Berufs-Feuerwehr wechseln möchte, der hat laut Geldner durchaus gute Chancen. „Zwar gibt es auf zehn Stellen etwa 100 Bewerber, aber viele schaffen die anspruchsvolle Prüfung nicht.“

Zwei Tage lang muss man nicht nur schriftliche Aufgaben lösen, sondern auch sportliches und handwerkliches Geschick beweisen. Unter anderem gilt es, möglichst schnell eine 30 Meter hohe Feuerwehrleiter hochklettern. Das ist nicht jedermanns Sache…

Zur Person

Florian Geldner wurde am 15. Januar 1982 in Ludwigsburg geboren und wuchs in Marbach am Neckar und vier Jahre lang in den USA auf. Nach seinem Studium in Stuttgart arbeitete er ein Jahr als Bauingenieur, bevor er 2010 zur Berufsfeuerwehr Karlsruhe wechselte, die er seit Juni 2015 leitet. In seiner Freizeit geht er laufen oder bouldern (klettern in der Halle ohne Sicherung). Im Alltag ist er fast immer mit dem Fahrrad unterwegs. Mit seiner Frau und vier Kindern im Alter zwischen einem und neun Jahren lebt er in Durlach.