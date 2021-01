In gleich zwei Lastwagen entdeckt die Polizei am Wochenende junge Männer aus Afghanistan an der Autobahn bei Bad Rappenau. Die Flüchtlinge wurden zunächst in die LEA in Karlsruhe gebracht. Von dort werden sie in Ankunftszentren vermittelt.

Sechs illegal eingereiste Asylbewerber sind am Samstagmittag an der Autobahn 6 bei Bad Rappenau in einem Lastwagen entdeckt worden. Doch das war erst der Anfang. Keine 24 Stunden später der nächste Fall an der A6: Die Polizei findet sechs weitere Flüchtlinge in einem Lastwagen an einem Autohof bei Bad Rappenau.

Die Flüchtlinge, allesamt Männer aus Afghanistan, sind am Wochenende zunächst in der Landesannahmestelle (LEA) in Karlsruhe in der Durlacher Allee untergekommen. Zwei jüngere Männer unter 18 Jahren wurden an das Jugendamt Heilbronn übergeben.

In der LEA wurden die Männer registriert, bestätigt Clara Reuß, Sprecherin des Regierungspräsidiums. Die Männer wurden am Montag von der LEA in die Erstaufnahmeeinrichtung Schwetzingen verlegt.