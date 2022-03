Platz für über 1.000 Menschen

Flüchtlingsunterkunft in der Karlsruher dm-Arena ist fertig eingerichtet

Bis zu 1.184 Menschen finden in der Multifunktionshalle der Karlsruher Messe kurzzeitig eine Unterkunft. Ohne Feldstockbetten geht das nicht. Aber die Helfer haben sich um ein Maximum an Behaglichkeit in der riesigen Halle bemüht.