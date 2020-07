Schlemmen vor dem Schloss

Foodtruck Convention Karlsruhe: Haute Cuisine aus der Schnellküche

Es brutzelt und zischt, es dampft und klappert. Vor allem duftet es aus allen Ecken, nach Curry und Wurst, Gewürzen und Rauch – bei der Foodtruck Convention in Karlsruhe. Sie hat auch dieses Jahr einen schönen Platz in Karlsruhe: Am Schlossplatz, neben dem Denkmal des Großherzogs Karl Friedrich, bilden die fahrenden Imbissstände ein weites Rund um die hungrigen Besucher, die sich auf den Bänken und an den Tischen in der Mitte niederlassen können.