Langenbrand / Forbach

Rettungshubschrauber-Einsatz: Auto kommt von Straße ab - Fahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Autofahrer als er am Sonntagmorgen gegen kurz vor sieben aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der B 462 in Höhe Langenbrand von der Fahrbahn abkam und ungebremst in eine Mauer fuhr. Der Autofahrer musste laut Polizei Offenburg mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.