Forever young

Liebe BNN-Leserinnen und BNN-Leser,

ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde runde Geburtstage immer ziemlich aufregend. Sie können mir glauben, schließlich habe ich mit meinen 210 Jahren schon einige gefeiert. Doch dieses Mal gab es wegen Corona nicht mal eine Party und keine Gäste. Stattdessen bin ich in mich gegangen und habe eine Art Bilanz gezogen, eine Bilanz dessen, „Was zählt …“ Nicht einfach so pauschal. Das kann jeder. Nein, ganz konkret – wie meine Werte im Sparkassenalltag gelebt wurden und werden. Manches, was ich dabei gefunden habe, fand ich so interessant, dass ich es sogar veröffentlicht habe.

Vielleicht haben Sie im Lauf des Jahres auch mal davon gelesen? In einer BNN-Anzeige oder auf der Jubiläumsseite meiner Website? Ach so, vielleicht sollte ich Ihnen noch sagen, wer ich überhaupt bin. Wobei in meiner Generation die Auswahl hier in Karlsruhe ja nicht so groß ist. Aber ich verrate es Ihnen: Ich bin die Sparkasse.

Viele sagen ja, dass ich viel jünger wirke. Ich tue natürlich auch was dafür …. Aber wichtiger als das Äußere sind sowieso die inneren Werte. Bei mir stehen diese schon in meiner Geburtsurkunde. Ich kann Ihnen sagen, das ist schon eine große Verantwortung, die mir meine Gründer mit auf den Weg gegeben haben. Zusätzlich zu meinen Aufgaben in Sachen Finanzen sollte ich von Anfang an das Wohl der Menschen und die Lebensqualität in meinem Geschäftsgebiet fördern.

Und das in allen Bereichen – Kultur, Soziales, Sport, Natur, Kinder, Senioren …. Wenn ich so zurückschaue, denke ich, dass ich das ganz gut hingekriegt habe. Zugegeben, meine vier Stiftungen unterstützen mich dabei seit einigen Jahrzehnten. Da fällt mir ein. Im nächsten Jahr gibt es schon wieder einen runden Geburtstag. Meine Kulturstiftung wird 30 Jahre alt. Wie die Zeit vergeht!

Aber jetzt will ich erst mal mein Jubiläumsjahr vollenden und ich habe gedacht, es wäre doch schön, all das Revue passieren zu lassen, was ich seit 1812 erlebt habe und was um mich herum bemerkenswert war. Weil 210 Jahre doch eine ziemlich lange Zeit sind und ich Sie nicht zu lange beanspruchen will, werde ich mich auf eine Sache konzentrieren, nämlich auf Ereignisse, bei denen es ums Anfangen geht.

Ich finde, das passt zum neuen Jahr. Und es passt vor allem zu mir. Schon meine Gründung war eine Pionierleistung. Und etwas anzufangen bedeutet auch, Vertrauen in die Zukunft zu haben. Und das steht in meiner Bilanz dessen, „was zählt …“, ganz weit oben. Seit 210 Jahren. Und so wird es in den nächsten 210 Jahren bleiben. Mindestens. Versprochen.

Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Schmökern in den vergangenen 210 Jahren (rot=Sparkasse, schwarz =Karlsruhe und der Rest der Welt). Es ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Aber ich habe das alles schließlich auch erlebt. Und noch viel mehr.

Ihre Sparkasse Karlsruhe





1812 Genehmigung der Gründungsstatuten durch Großherzog Karl – Erstveröffentlichung der Märchen der Brüder Grimm – Eingemeindung Klein-Karlsruhe – erster Oberbürgermeister in Karlsruhe – 1813 Eröffnung des Geschäftslokals im Rathaus – Gründung der Handelsstube (heutige IHK) – 1814 Einweihung der kath. Kirche St. Stephan – 1816 Ersparniskasse – Einweihung der Ev. Stadtkirche – 1817 Drais erfindet Laufrad – Beginn der Rheinkorrektion durch Tulla – 1825 Umzug in neue Räume im 1. OG – Einweihung der Pyramide auf dem Marktplatz – Gründung der ersten Technischen Universität Deutschlands (heutiges KIT) – 1827 Prägung der ersten Münze in Karlsruhe – 1834 Gründung der Sparkasse Ettlingen – Gründung des Deutschen Zollvereins – 1836 Gründung der Sparkasse Durlach – 1837 erste Kleinkinder-Bewahranstalt in Karlsruhe – 1840 Sparbuch und Öffnung für alle Bevölkerungskreise – 1841 erster Fastnachtsumzug in Karlsruhe – 1846 Staatliche Kunsthalle wird eröffnet – 1852 Gründung der Städt. Sparkasse Philippsburg – 1853 Gründung der Sparkasse Graben – 1854 Leihhauskommission wird städtisch – 1855 erste Litfaßsäule in Berlin – 1859 Charles Darwin veröffentlicht Evolutionstheorie – 1860 erste Spenden für das Armenwesen – 1863 erste U-Bahn der Welt in London – Gründung Rotes Kreuz in Genf – 1866 erste Schreibmaschine der Welt in Wien – 1869 erste Postkarte der Welt wird verschickt – 1875 Mark und Pfennig ersetzen badische Gulden und Kreuzer – 1876 Erfindung des Kühlschranks – 1878 Gründung der Schulsparkasse – 1879 Erfindung der Glühbirne – 1880 erster Duden – 1881 Namensänderung in Städtische Spar- und Pfandleihkasse – 1883 Krankenversicherungspflicht – 1885 bisherige Mehlhalle im Rathaus wird Versteigerungslokal – 1886 Erfindung von Coca-Cola –1891 Gründung der Sparkasse Malsch – erste Luxuskreuzfahrt der Welt in den Orient – 1893 Umzug des Leihhauses ins EG – Erfindung des Reißverschlusses – 1896 Daimler baut ersten LKW der Welt – 1899 lose Konten ersetzen in Metall und Leder gebundene Bücher – 1900 Einweihung der Reichspost am heutigen Europaplatz – 1901 Karlsruhe wird Großstadt (erstmals über 100.000 Einwohner) – 1903 Waffeleistüte wird patentiert – 1906 Umzug des Leihhauses in Neubau – 1907 Umzug der Sparkasse in Karl-Friedrich-Straße 8 – erste Zweigstelle in Rüppurr (Eingemeindung) – Heimsparbüchse – 1908 erster Film in Hollywood gedreht – 1911 Erfindung des Dübels – 1912 Buchungsmaschine (als erste badische Sparkasse) – erste elektrische Straßenlampe in Karlsruhe –1917 Gründung einer Häuserkasse – Einführung des Giroverkehrs – 1918 Ende des 1. Weltkriegs – 1919 Einführung des 8-Stunden-Arbeitstags in Deutschland – 1923 erstes Radioprogramm in Deutschland – 1924 Gründung des Weltspartags – Reichsmark – 1925 Eröffnung der ersten drei Annahmestellen in Ladengeschäften – 1926 Gründung der Lufthansa –1928 Entdeckung des Penicillins – erster Micky Maus-Film – 1929 Gründung der Badischen Landesbausparkasse – erste Oscar-Verleihung – 1932 Namensänderung in Städtische Sparkasse – erste Autobahn in Deutschland – 1935 Hollerith-Lochkartenmaschine – erster Farbfilm in den USA – 1937 Bau von Fort Knox – 1938 erste Weihnachtsbeleuchtung in der Kaiserstraße – 1939 Fusion mit der Bezirkssparkasse Durlach – 1940 erster sparkasseneigener PKW – 1941 Schließung des Pfandleihhauses – Zuse entwickelt ersten Computer – 1945 Kriegsende – Sparkasse öffnet nach der Besetzung als erstes Karlsruher Geldinstitut die Schalter – 1946 erster Bikini in Paris vorgeführt – 1948 Währungsreform – Gründung der WHO – 1949 Gründung der NATO – Gründung der BRD – 1950 das Sparkassen-S wird allen Sparkassen zur Verfügung gestellt – 1952 Einführung des PS-Sparens – erster Selbstbedienungsladen in Karlsruhe – Start des Ersten Fernsehprogramms – 1953 „Binsenschlauch“ wird als erste neu gegründete Zweigstelle eröffnet – erste Rolltreppe in Karlsruhe – Erstbesteigung Mount Everest – 1954 erstes Fernsehgerät in Karlsruhe – 1956 erster Werbespot im Fernsehen – 1957 Einweihung des Neubaus am Europaplatz – bargeldlose Lohn- und Gehaltszahlung – erste Radarfallen in Deutschland – 1958 Verkehrssünderkartei in Flensburg – 1959 erster Mini Cooper wird gebaut – 1961 Mauerbau – 1962 erster Mini-Rock – 1963 Jingle „Wenn`s um Geld geht …“ – Sendebeginn ZDF – 1966 Fahrbare Zweigstelle – Umstellung der Lochkartenanlage auf EDV – 1967 Autoschalter – Start Farbfernsehen in der BRD – 1969 Eurocheque – Mondlandung – Einführung des Internet – 1971 Gründung Greenpeace – 1972 neues Sparkassen-S und Sparkassen-Rot – Fußgängerzone in der Kaiserstraße – 1973 Namensänderung Stadtsparkasse – 1974 Umzug der LBS in eigenes Gebäude – 1975 Umbau der Kundenhalle – Kunstpreis – Olivetti-Terminals als Weltpremiere – Benennung Europaplatz – Rubik erfindet Zauberwürfel – 1976 erste Landung auf dem Mars – 1978 Namensänderung Sparkasse Karlsruhe – 1979 Gründung der Umweltstiftung – 1980 3xS-Sparkassen-Schnell-Service, SB rund um die Uhr – 1983 erstes Handy für Privatkunden – 1984 in Karlsruhe wird erste E-Mail in Deutschland empfangen – 1985 Gründung der Jugendstiftung – erste Windows-Version auf dem Markt – 1987 Kundenhalle über Mittag geöffnet (Vorreiter in Karlsruhe) – erste CD – 1989 neues Vermögens- und Wertpapierberatungs-Center – Maueröffnung – 1990 Deutsche Wiedervereinigung – 1991 erster ICE – 1992 Einrichtung einer eigenständigen Immobilienabteilung – 1993 Fusion mit der Sparkasse Malsch – Gründung der Kulturstiftung – S-Telefon-Banking – Einführung fünfstelliger PLZ – 1996 Läden dürfen bis 20.00 Uhr öffnen– 1997 eigene Homepage – Immo-Center in Kooperation mit der LBS – 1998 erste reine SB-Geschäftsstelle eröffnet – Ende des Telekom-Monopols – 1999 Berlin wird Regierungssitz 2001 Einführung Internetbanking abgeschlossen – S-direktbrokerage – Eröffnung der Postgalerie – 2002 Einführung des Euro als Zahlungsmittel – 2003 Fusion mit der Sparkasse Graben-Neudorf/Philippsburg – Eröffnung „Neue Messe“ in Karlsruhe – 2004 Installation Servicetelefon als Teil des Multikanalauftritts – erste Art Karlsruhe – 2007 Einweihung des Neubaus – GiroBest – 2009 Einweihung des Gesamthauses – Gründung der Sparkassenstiftung GUTES TUN – Gründung der Sparkassen-VersicherungsAgentur – 2010 Fusion mit der Sparkasse Ettlingen – erstmals als „Beste Bank“ ausgezeichnet – 2012 Jubiläum „200 Jahre Sparkasse Karlsruhe“ – 2013 Einführung der Mobilen Beratung – 2014 Auszeichnung mit ECOfit-Siegel als umweltorientierter Betrieb – 2015 erstmals Smart Speaker im Handel – 2017 Eröffnung der Elbphilharmonie – 2018 Einführung DSGVO – 2019 Digitales Beratungscenter – erstes Foto eines sog. Schwarzen Lochs –2021 neues BusinessCenter – Spendenplattform „WirWunder“