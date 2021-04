Emotionen einfangen: Markus Gilliar gibt Tipps für packende Sportfotos

Aus besonderen Momenten schöne Fotos zu machen, gelingt nicht jedem. Dabei ist es oft gar nicht so schwer. Experte Markus Gilliar gibt Tipps für packende Sportfotos.

Es war einer der Momente, in dem einfach alles passte: Der Ball schlägt genau da ein, wo die Kamera platziert ist. Torschütze Thomas Müller ist noch hoch in der Luft, schaut genau durchs Netz, schreit seine Freude heraus, macht auch noch das Victory-Zeichen. Englands Keeper David James ist am Boden, Innenverteidiger Matthew Upson die Enttäuschung über das 4:1 ins Gesicht geschrieben.

Im Sommer 2010 bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, im Achtelfinalspiel der Deutschen gegen England in Bloemfontein, gelingt Markus Gilliar ein Sportfoto für die Ewigkeit. Es wird „Sportfoto des Jahres“. Glück war es, dass alles passte, die Kamera richtig stand, sagt Gilliar. Aber Glück alleine reicht nicht. Die Technik für den Meisterschuss muss man eben auch beherrschen.

Mit einer Remote-Kamera - einem Zweitgerät, das er hinter dem Tor platzierte und mit seiner Hauptkamera auslöste - fing er den entscheidenden Moment ein. Konkret: mit einer Nikon D3s und einem Nikkor 14-24 Millimeter-Zoomobjektiv. (2,8 bei 20 Millimetern. Belichtungszeit 1/800 Sekunde, Blende 8, ISO 5000)