Fragen und Antworten: Kann man auf dem Auto ein Spiegelei brutzeln?

Es ist ein Mythos: Ein dunkel lackiertes Auto müsse nur lange in der prallen Sonne stehen, dann heizt sich das Metall derart auf, dass man darauf ein Spiegelei braten kann. Tatsächlich aber zeigen diverse Versuche auf Youtube, dass dies nicht möglich ist. Damit Eiweiß und Dotter gerinnen und fest werden können und das Spiegelei richtig knusprig wird, sind Temperaturen von über 80 Grad nötig. Zwar kann an einem heißen Sommertag ein schwarz lackiertes Autodach derart heiß werden, dennoch klappt das mit dem Ei nicht. Denn in dem Moment, in dem das Ei aufgeschlagen wird und auf dem Auto aufliegt, fällt die Temperatur auf dem Metall deutlich ab – und bleibt unten. Denn im Gegensatz zur Bratpfanne fehlt die permanente Wärmezufuhr von unten. Gleichzeitig wirkt das Ei wie ein Sonnenschirm – es fällt an dieser Stelle keine direkte Sonnenstrahlung mehr auf das Auto. Das Eiweiß kann nicht gerinnen. Zudem gibt es ganz praktische Probleme: Motorhauben oder Dächer sind in der Regel gewölbt – das Ei rutscht herunter, ehe das Eiweiß auch nur ansatzweise gerinnen kann.