Frau greift mehrere Personen am Hauptbahnhof Karlsruhe an

Eine 35-Jährige hat am Samstag mehrere Personen am Hauptbahnhof in Karlsruhe angegriffen. Sie muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen.

Am Samstagmittag hat eine 35-jährige Frau mehrere Personen am Karlsruher Hauptbahnhof angegriffen. Eine Geschädigte, die durch die Tatverdächtige in der Unterführung gegen einen Pfeiler gestoßen wurde, wird dringend gesucht.

Gegen 13.30 Uhr stieß die 35-Jährige in der Hauptunterführung des Bahnhofs eine bislang unbekannte Frau gegen einen Pfeiler. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG beobachtete den Vorfall. Als er der Angegriffenen helfen wollte, griff ihn die Tatverdächtige an und schlug ihm mit dem Ellbogen ins Gesicht.

Anschließend entfernte sich die 35-Jährige und griff dann eine telefonierende Reisende an, der sie das Mobiltelefon entwendete, das sie anschließend in die Gleise warf. Einer Streife der Bundespolizei gegenüber zeigte sie sich ebenfalls aggressiv. Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest und brachten sie auf die Wache am Hauptbahnhof.

Tatverdächtige bereits polizeibekannt

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtige kurze Zeit zuvor bereits wegen Betrugs angezeigt worden war. Sie hatte sich im ICE als ukrainische Kriegsvertriebene ausgegeben und den Zug ohne gültigen Fahrausweis genutzt. Die Frau erwarten nun weitere Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Die Frau, die in der Bahnhofsunterführung gegen den Pfeiler gestoßen wurde, wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Zudem werden weitere Zeugen gebeten, sich unter der Nummer 0721 – 120 160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de zu melden.