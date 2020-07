Verbrechen

Frau in Mannheim erstochen – tatverdächtiger Ex-Freund springt aus 5. Stock

Ein Mann soll am Freitag in seiner Wohnung in Mannheim-Rheinau seine Ex-Freundin erstochen haben. Anschließend sprang er laut einer Mitteilung der Polizei aus dem 5. Stock auf die Straße und schwebt derzeit in Lebensgefahr.