Karlsruhe

Frau stirbt bei Dachstuhlbrand

Bei einem Dachgeschossbrand in Karlsruhe-Palmbach ist am Mittwochmorgen eine Frau gestorben. Das teilte die Karlsruher Polizei am Mittwoch in einer Erstmeldung mit. Die 61-Jährige sei nicht ansprechbar geborgen worden und anschließend gestorben.