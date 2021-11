Frau ist nach Sturz in Karlsruhe schwer verletzt

Die 76-Jährige stürzte am Karlsruher Rondellplatz mit ihrem Fahrrad und wurde danach in die Klinik gebracht.

Eine 76-jährige Frau ist am Rondellplatz in der Karlsruher Innenstadt am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr mit ihrem Fahrrad gestürzt. Die Ursache ist noch nicht bekannt, berichtet die Polizei. Die Frau zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste durch die Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden.

Um die Umstände des Sturzes zu klären, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der 0721 / 944840 zu melden.