Bodo braucht Valium - und Liebe

Freude und Leid mit Problemhunden: Von der Straße ins Herz der Familie

Tierschützer retten sie vor der Verwahrlosung oder sogar vor dem sicheren Tod - doch ihr Trauma bleibt: Jedes Jahr werden zahlreiche vorbelastete Hunde an Halter in Karlsruhe und Umgebung vermittelt. Der Umgang birgt viele Herausforderungen. Halter und Trainer aus der Region berichten, was hilft.