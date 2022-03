Am Mittag ziehen die Klimaaktivisten durch die Straßen der Innenstadt, am Abend rollen Radlerinnen und Radler über eine 11,2 Kilometer lange Runde. Wo es möglicherweise zu Verkehrsbehinderungen kommen wird.

Zwei große Demonstrationen an einem Tag: Bis zu 2.500 Teilnehmende erwarten die Organisatoren der Klimaschutzaktivisten von Fridays For Future am Freitagmittag, ehe am Abend noch einmal mehrere Hundert Radfahrer der Pro-Fahrrad-Bewegung „Critical Mass“ (kritische Masse) durch die Straßen Karlsruhes rollen.

Die beiden Demo-Züge werden auch Auswirkungen auf den Verkehr haben. „Da sich beide Versammlungen in der Innenstadt bewegen und eine große Anzahl an Teilnehmenden erwartet werden, sind Behinderungen des Verkehrs rund um die durch die Versammlungsbehörden abgestimmten Aufzugsstrecken zu erwarten“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der BNN.

Um 11 Uhr beginnt die Demo von Fridays For Future mit einer Kundgebung auf dem Friedrichsplatz. Gegen 12 Uhr laufen die Teilnehmer durch Erbprinzen-, Wald-, Kaiser-, Fritz-Erler-, Markgrafen- und wieder zurück durch die Erbprinzenstraße zum Friedrichsplatz. Die Organisatoren rechnen damit, dass die Demonstranten etwa eine bis eineinhalb Stunden unterwegs sein werden. Die gesamte Aktion endet dann vermutlich mit einer weiteren kurzen Kundgebung.

Nach Angaben der Polizei wird sie den Verkehr unter anderem im Bereich Berliner Platz und auf Höhe der Fritz-Erler-/Markgrafenstraße regeln. Es könne aber sein, dass je nach Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Länge des Demonstrationszuges weitere Sperrungen vorgenommen werden müssen.

Demo am Abend könnte zu Sperrungen auf Karlsruher Südtangente führen

Laut städtischem Ordnungsamt wird der Verkehr ab etwa 15 Uhr wieder vollständig freigegeben. Das Amt empfiehlt Ortskundigen, den Bereich Friedrichsplatz und die von der Laufstrecke betroffenen Straßen weiträumig zu umfahren. Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) sieht der Demo gelassen entgegen. Durch den Stadtbahntunnel gebe es bei solchen Veranstaltungen keine Probleme mehr, so ein Sprecher. Lediglich die Ecke Kaiser-/Fritz-Erler-Straße sei eine Stelle, an der man eventuell reagieren müsse. Personal sei vor Ort, eine Umleitung der Linie 3 über die Kapellenstraße möglich.

Die Radlerinnen und Radler strampeln sich ab 18 Uhr für ihre Forderungen nach mehr Fuß- und Radwege ab. Vom Kronenplatz rollen sie durch die Südweststadt auf die L605 Richtung Ettlingen. Danach geht es über die Pulverhausstraße und die Grünwinkler Brücke in die Kriegsstraße in der Weststadt. Dort biegt die „kritische Masse“ in die Reinhold-Frank-Straße ab. Die Fahrt endet nach 11,2 Kilometern auf dem Kronenplatz. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 20 Uhr geplant.

Die Polizei kündigte vor allem Sperrungen im Bereich der L605 an. Sie erwartet aber aufgrund der großen Teilnehmerzahl auch Auswirkungen durch Sperrungen auf der Südtangente. „Nach Verkehrslage und Notwendigkeit“ werden Kreuzungen gesperrt, die die Fahrradfahrer passieren.

Das Ordnungsamt weist zusätzlich darauf hin, dass es kurzfristig zu kleineren Abweichungen der Strecke kommen kann. Es empfiehlt, Innenstadt und Südweststadt zu meiden. Der KVV sagt auf Anfrage, dass sie ihre Bahnen dort anhalten werde, wo es Linienquerungen gibt. Die Wartezeit für die Bahnen und Fahrgäste betrage in einem solchen Fall maximal drei Minuten, so der Sprecher.