Karlsruhe

"Fridays for Future" in den Ferien: 2.000 Menschen demonstrieren

Etwa 2.000 Menschen haben sich am Freitag an der Klimaschutzkampagne "Fridays for Future" in Karlsruhe beteiligt. Sie demonstrierten bei einem Protestzug durch die Innenstadt sowie einer Kundgebung auf dem Kronenplatz für eine effizientere Klimapolitik.