Die Bewegung „Fridays for Future“ hat am Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auch vor dem Karlsruher Schloss versammelten sich Aktivisten. Kurzzeitig rannten zwei Wildschweine bei der Demo durch die Teilnehmer, die Polizei war kurz davor, einzugreifen.

Die Corona-Pandemie ist derzeit das alles beherrschende Thema, um das Klima ist es hingegen ruhiger geworden. An dem Problem ändert das jedoch nichts. Aus diesem Grund wollen die Aktivisten von „Fridays for Future“ weiter auf den Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam machen. Am Freitag haben sie zum siebten globalen Klimastreik aufgerufen.

Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises – keine leeren Versprechungen mehr – versammelten sich unter Einhaltung der Abstandsregeln auch in Karlsruhe Klimaschutzaktivisten.

Vor dem Karlsruher Schloss fand eine Kundgebung mit mehreren Reden statt. Die Veranstalter hatten zuvor Punkte auf den Boden gesprüht, um auf die nötigen Abstände hinzuweisen. Rund 400 Menschen nahmen an der Demo teil.

Das fordern die Aktivisten von „Fridays for Future“ beim Klimastreik

„Wir demonstrieren jetzt schon seit zwei Jahren und haben in dieser Zeit von PolitikerInnen viele nette Worte gehört, gehandelt wurde aber noch nicht.“ Mit diesen Worten eröffneten die Veranstalter auf der Tribüne vor dem Schloss die Karlsruher Kundgebung. Die Veranstaltung wurde auch live auf Youtube gestreamt.

Die Aktivisten pochen auf die Einhaltung der Pariser Klimaziele und das Ende der Förderung fossiler Brennstoffe. Im Superwahljahr 2021 wollen sie erreichen, dass alle Parteien in Deutschland den Klimaschutz in ihren Programmen verankern. „Fridays for Future“ appelliert an die Weltgemeinschaft, die Erderwärmung nicht über 1,5 Grad Celsius steigen zu lassen.

„Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle“, tönte es vom Karlsruher Schlossplatz – eine Forderung nach der Abschaltung aller Kohlekraftwerke bis spätestens Ende 2030. Die Demonstranten hatten bunte Transparente dabei, in denen sie auf Themen wie Fleischkonsum, Veganismus und Auswirkungen des Autoverkehrs aufmerksam machten.

Wildschweine rennen durch Demonstration vor dem Karlsruher Schloss

Mitten in die Versammlung zum Umweltschutz rannten aber zwei aufgeschreckte Wildschweine, die in Richtung L-Bank wieder verschwanden. Wie ein Polizist gegenüber den BNN erklärte, glauben die Beamten, die bei der Aufregung kurzzeitig sogar die Hand in Richtung ihrer Waffe führten, aber nicht, dass der Vorfall mit der Demonstration zu tun hat – ähnliche Geschehnisse habe es in der Vergangenheit bereits gegeben. Am Adenauerring waren zuletzt immer wieder Wildschweine aufgetaucht.

Nach einer coronabedingt monatelangen Pause war der globale Klimastreik der erste im Jahr 2021, bei dem es Klimaschützer auf die Straßen zog. In mehr als 200 deutschen Städten haben Aktivisten am Freitag Protestaktionen gestartet. In Karlsruhe hatten zuletzt im September rund 3.500 Teilnehmer mit einer Menschenkette auf einer Länge von rund drei Kilometern quer durch die Stadt auf die Klimakrise hingewiesen.