Klassik-Vormittag

Frühstück mit Vivaldi

Jedes Jahr am "Fest"-Sonntag packen die Besucher am Sonntagmorgen ihre Picknick-Decken aus und verwandeln den "Mount Klotz" beim Klassik-Vormittag in einen familiären Treffpunkt zum Aufwachen. Künftig wird dieser aber ohne den Dirigenten des traditionellen "Fest"-Klassikorchesters, Johann J. Beichel", stattfinden.