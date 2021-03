Inzidenz fünf Tage unter 100 - Karlsruhe darf wieder lockern

Weil die Hygiene-Konzepte in den vergangenen Monaten erprobt wurden, werden einige Geschäfte am Samstag mit Sicherheit wieder die ersten angemeldeten Kunden bedienen. In manchen Geschäften ist dann auch wieder eine kurzfristige Anmeldung vor Ort möglich. Der Zoo will am Samstag ebenfalls seine Pforten öffnen. „Es wird ein Kraftakt. Aber irgendwie muss es klappen“, sagt Zoo-Pressesprecher Timo Deible. Bei der Staatlichen Kunsthalle werden frühestens ab Dienstag wieder Besucher empfangen. Auch andere Museen wie das Badische Landesmuseum wollen ihre Ausstellungen erst in der kommenden Woche öffnen.