Am Sonntagabend

Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall am Karlsruher Ostring

Am Sonntagabend ist kurz vor 18 Uhr ein Fußgänger von einem Auto am Karlsruher Ostring erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann konnte bisher noch nicht identifiziert werden, da er nur einen Autoschlüssel und keinen Ausweis bei sich hatte.